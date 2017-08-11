تأجيل قضية 10 متهمين بإيواء مطلوبين في قضايا ذات خلفية سياسية

2017-08-11 - 1:42 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حمودة وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية 10 متهمين بينهم خال وابن شقيقته أخفوا خمسة كانوا ضمن الهاربين من سجن جو مؤخرا، أحدهم محكوم بالسجن المؤبد، إلى 19 سبتمبر/أيلول لاستدعاء شاهد الإثبات مع التصريح لوكيلة المتهم الرابع بنسخة من الأوراق والتصريح للمتهم السادس بعمل وكالة لزوجته مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2017 أخفوا وآخرين مجهولين خمسة متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بالسجن المؤبد والحبس بأن قاموا بإيوائهم وقدموا العون والمؤونة وذلك على النحو المبين بالأوراق.