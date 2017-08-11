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البحرين: مخاوف على صحة آية الله قاسم بعد أكثر من 80 يوماً على وضعه تحت الإقامة الجبرية
2017-08-11 - 1:57 م
مرآة البحرين: أبدى نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي مخاوفهم على صحة الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، مع استمرار فرض الإقامة الجبرية عليه منذ 23 مايو/أيار 2017.
وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من تدهور صحة قاسم بعد منع الأطباء من الكشف عليه بصورة منتظمة، نظراً للإقامة الجبرية التي تم وضعه فيها من قبل قوات الأمن، التي ترفض السماح للمواطنين من زيارته.
وبث نشطاء صوراً لمدرعات وهي تحيط منزل قاسم، في بلدة الدراز التي تعاني هي الأخرى من حصار خانق منذ أكثر من عام.
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