الإندبندنت: وفاة طفل في العوامية إثر إصابته جراء إطلاق قوات الأمن السعودية النار على عائلته

جانب من الدمار الذي خلفته القوات السعودية في العوامية شرق البلاد

2017-08-12 - 1:28 ص

مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن طفلًا يبلغ من العمر ثلاثة أعوام توفي بسبب إصابات ناجمة عن إطلاق نار في العوامية، وفقًا لما أكده عم الطفل وعدد من النشطاء لها.

وكان سجاد محمد أبو عبد الله، قد توفي يوم الأربعاء في مستشفى للأطفال قرب الدمام حيث نُقِل منذ إصابته برصاصة في الصدر واليد اليمنى في الحادثة التي وقعت في 12 يونيو/حزيران.

وقال عم الطفل إنه حين وقعت الحادثة، لم يكن هناك أي تحذير قبل بدء إطلاق النار.

ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب الإندبندنت الحصول على تعليق بخصوص كون قواتها أو الشرطة تسببت بوفاة الطفل.

ودعا كل من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان من بين عدد من المنظمات إلى إجراء تحقيق مستقل بخصوص الظروف المحيطة بوفاة سجاد.

وقد قُتِل طفل آخر على الأقل -ويبلغ عامين من العمر- منذ بدء الأحداث في العوامية، منذ 10 مايو/أيار.