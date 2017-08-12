الخارجية البريطانية تحذر رعاياها في البحرين من التعاطف مع قطر
2017-08-12 - 1:46 ص
مرآة البحرين (خاص): حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في البحرين من التعاطف مع قطر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة اتصال أخرى.
وذكرت الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي إن التعاطف مع قطر يمكن أن يؤدي إلى السجن في البحرين إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وأضافت أن "السلطات البحرينية تفرض قيودًا بحرية وجوية على قطر بالإضافة إلى المزيد من القيود على السفر والإقامة، ما يؤثر على المواطنين البحرينيين والقطريين".
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك إمكانية للمزيد من الاضطرابات والاحتجاجات المدنية، لا سيما في أعقاب عملية أمنية على الدراز في 23 مايو/أيار. ولفتت إلى وجود أمني متزايد في البحرين. ووجهت رعاياها إلى ضرورة اتباع تعليمات الحكومة المحلية وفي حال مواجهة أي تظاهرات أو احتجاجات أو أي اضطرابات مدنية، ترك المنطقة على الفور، مشيرة إلى أن التظاهرات والاحتجاجات تحصل بانتظام، ويمكنها أن تتحول إلى العنف.
وقالت إن حكومة البحرين فرضت حظر التجول على الممرات المائية في جميع أنحاء البحرين بين الساعتين السادسة مساء والرابعة صباحًا، وعلى الرعايا البريطانيين الالتزام به.
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