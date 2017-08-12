2017-08-12 - 3:07 م

مرآة البحرين: أعلن عدد من إداريي حملات الحج الرسمية أن السلطات في المملكة العربية السعودية اشترطت رسوما جديدة على الحجاج، مشيرين إلى اشتراط توفير رجل أمن لكل مبنى سكني في مكة بقيمة 1500 دينار.

وأوضحوا - وفق صحيفة البلاد - أنه تم اشتراط دفع رسوم عن كل حاج في مطاري المدينة المنورة وجدة، موضحين أن رسوم الحجاج الذين سيسخدمون مطار المدينة المنورة 52 دينارا، ورسوم استخدام مطار جدة 72 دينارا عن كل حاج. ولفتوا إلى أن هناك رسومًا ايضًا تسمى «أرباب الطوائف»، وهي 59 دينارا عن كل حاج، ويتم دفع كل الرسوم في المسار الإلكتروني عن طريق حملات الحج المرخصة.

يذكر أن السلطات المختصة بشؤون الحج في السعودية استحدثت هذا العام نظاما جديدا للوجبات التي تقدمها الحملات للحجاج، يلزم بالتعاقد مع أحد المطابخ المتوافرة عند المسار الإلكتروني طوال فترة إقامتها في مكة المكرمة.