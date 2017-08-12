الإفراج عن الطبيب الدرازي بعد انتهاء محكوميته على خلفية اعتصام الدراز

2017-08-12 - 3:11 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (السبت 12 أغسطس/آب 2017) عن استشاري المخ والأعصاب الطبيب طه الدرازي بعد قضائه 6 أشهر خلف القضبان على خلفية اعتصام الدراز.

واتهمت السلطات عشرات النشطاء ورجال الدين الشيعة بالمشاركة في تجمع غير مرخص بالدراز، وحكمت عليهم بمدد سجن متفاوتة.

وكان مواطنون أقاموا اعتصاما مفتوحاً عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/حزيران 2016 احتجاجاً على استهدافه وإسقاط جنسيته.

وفضت السلطات التجمع بالقوة في 23 مايو/أيار 2017، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل.