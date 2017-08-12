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صور: تظاهرات في مختلف مناطق البحرين مع اقتراب ذكرى «الاستقلال»
2017-08-12 - 3:17 م
مرآة البحرين: شارك المئات من المواطنين في مختلف مناطق البحرين في مسيرات سلمية، وذلك مع اقتراب ذكرى الاستقلال، وخروج القوات البريطانية من البلاد.
ورفع المتظاهرون (الجمعة 11 أغسطس/آب 2017) شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما ندد المتظاهرون بوضع آية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية، مطالبين بوقف استهدافه واستهداف الطائفة الشيعية.
ولا تحيي السلطات البحرينية ذكرى خروج الاحتلال البريطاني من البلاد في 14 أغسطس/آب من كل عام، وتعتبر عيد الجلوس، عيداً وطنياً للبحرين.
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