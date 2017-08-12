الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

2017-08-12 - 6:36 م

مرآة البحرين (رويترز): أعلنت القوات المسلحة الإماراتية يوم الجمعة مقتل أربعة من جنودها في اليمن حين ارتطمت طائرتهم الهليكوبتر بالأرض أثناء هبوطها اضطراريا بعد إصابتها بخلل فني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة قولها إن الجنود لقوا حتفهم "أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن".

والإمارات جزء من تحالف تقوده السعودية وينفذ عمليات عسكرية ضد حركة الحوثيين المسلحة منذ 2015 لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.