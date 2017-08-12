البحرية الأمريكية تؤكد أن مقاتلة اف 18 هبطت اضطراريا في مطار البحرين

2017-08-12 - 8:42 م

مرآة البحرين: أكدت البحرية الأمريكية السبت (12 أغسطس/ آب 2017) أن طائرة اف 18 هبطت اضطراريا في مطار البحرين الدولي قبل أن تخرج عن المدرج، لكن قائدها لم يصب بجروح.

وكانت صور أظهرت الطائرة وقد تعرضت لأضرار كبيرة، فيما ذكرت معلومات أنها ارتطمت بالأرض. وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنه "خلال رحلة من حاملة الطائرات نيميتز، واجهت طائرة إف/آي - 18 إي عطلًا في المحرك، وحاولت تغيير مسارها إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وعندما لم يتمكن من الوصول إلى قاعدة الشيخ عيسى، اضطر الطيار للقيام بهبوط طارئ في مطار البحرين الدولي. وبسبب العطل، لم يكن ممكنًا إيقاف الطائرة على المدرج واضطر الطيار للخروج منها عندما غادرت المدرج".

وذكر أوربان في بيان أن الطيار لم يُصب بأي جروح، وما يزال الحادث قيد التّحقيق. وتدعم البحرية الأمريكية الجهود لإعادة فتح المدرج لكي يستطيع المطار استئناف عملياته بشكل طبيعي".