البحرين: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أمريكية يؤدي إلى غلق مدرج مطار البحرين

2017-08-12 - 9:38 م

مرآة البحرين (بنا): قالت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز F18 تعرضت لحادث في مطار البحرين الدولي وذلك عند الساعة 12:40 من ظهر اليوم السبت 12 اغسطس 2017 ، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو تلفيات أخرى.

وأشارت إلى أن "الطائرة العسكرية كانت في مهمة تدريبية في المياه الدولية وقد تعرضت إلى عطل فني في المحرك مما دفع قائد الطائرة إلى الهبوط اضطراريا بمطار البحرين الدولي مما أدى إلى انزلاقها خارج المدرج رقم 30 وتوقفها في الشريط الأيسر، حيث تم تفعيل إجراءات الطوارئ المتبعة في مطار البحرين الدولي عند حدوث مثل هذه الحوادث وفتح مركز إدارة الطوارئ بمقر شئون الطيران المدني".

وقالت إن "الحادث أدى إلى غلق مدرج المطار لأسباب تتعلق بالسلامة لكافة الطائرات المغادرة والقادمة، حيث أعلن المركز إغلاق المدرج ما يقارب من الساعتين ابتداء من الساعة 12:40 حتى الساعة 2:50 من ظهر نفس اليوم".

وأوضحت أنه "في الوقت الذي سارت فيه كافة العمليات الداخلية في مطار البحرين الدولي بيسر وسهولة، تم تحويل عدد 9 رحلات إلى مطار الدمام ودبي وأبوظبي وتأخير إقلاع عدد من الرحلات المغادرة وإلغاء رحلة واحدة فقط".