كويتيون يطالبون وزارة الخارجية التحرك ضد داعية يمني بالسعودية أساء للفنان عبدالحسين عبدالرضا

2017-08-12 - 9:47 م

مرآة البحرين: وقع إعلاميون ونشطاء مجتمع مدني في الكويت بياناً دعوا فيه حكومة بلادهم إلى اتخاذ إجراءات ضد داعية يمني يقيم في السعودية أساء للفنان المرحوم عبدالحسين عبدالرضا الذي توفي أمس في مستشفى بلندن.

وقالوا في بيان السبت (12 أغسطس/ آب 2017) "لقد ساءنا وآلمنا ماصدر من المدعو (علي الربيعي) عبر فضاء التواصل الاجتماعي من ألفاظ نابية بحق المرحوم فقيد الكويت عبدالحسين عبدالرضا ودس فيها سمومه الطائفية ورؤاه المتخلفة التي بلغت رفضه حتى الترحم عليه عند الله".

وأضافوا "نستنكر بشدة ذلك السم الزعاف الذي تلفظ به (...) نطالب السلطات الكويتية ووزارة الخارجية وسفيرنا في المملكة العربية السعودية بتحرك قانوني جاد وسريع ضد هذا الشخص المسيئ لفناننا المؤسس الراحل وأساء لقيم الوفاء التي قام عليها هذا الوطن الجميل".

كما طالبوا جمعية الفنانين الكويتية وجمعيات النفع العام ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والجسم الثقافي الكويتي "بمشاركتنا إدانة هذا السلوك والتحرك ضد مصدره بالوسائل والطرق القانونية المتحضرة".

ومن الموقعين على البيان: أحمد الصراف، د. سليمان العسكري، شملان العيسى، د. رولا دشتي، د. محمد الرميحي، المحامي علي البغلي، عماد السيف، يوسف الجاسم، عبدالوهاب الهارون، محمد السنعوسي، د.بدر العيسى، عبدالمجيد القطان، إضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى.