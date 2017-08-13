وزير الخارجية يقوم بزيارة رسمية مفاجئة للعراق للقاء ثلاثة مسؤولين

2017-08-13 - 3:19 م

مرآة البحرين: وصل وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأحد 13 أغسطس 2017، إلى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، لم يتم الإعلان عنها مسبقًا‎.

وذكر مصدر في الخارجية العراقية أن وزير خارجية البحرين سيلتقي خلال الزيارة ثلاثة مسؤولين عراقيين، وهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وبحسب المصدر لم يعلن حتى اللحظة سبب الزيارة المفاجئة.

وفي الخبر الرسمي الذي بثته وكالة بنا الرسمية في البحرين، فإن وزير الخارجية نقل تحيات الملك، ورئيس الوزراء، وولي العهد، ، إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية العراق في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين، مشددًا على دعم مملكة البحرين لكل ما فيه أمن واستقرار جمهورية العراق.