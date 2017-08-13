مقتل جنديين أمريكيين وإصابة خمسة في شمال العراق

جنود أمريكيين في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب - أرشيفية)

2017-08-13 - 8:24 م

مرآة البحرين (رويترز): أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين من جنوده في عمليات قتالية بشمال العراق يوم الأحد.

وقال الجيش في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ليس نتيجة اشتباك مع العدو وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.

والجنود أعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند أكبر قائد عسكري بالعراق "كل التحالف الذي يحارب داعش يبعث بتعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ورفقاء هؤلاء الأبطال".