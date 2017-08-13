» الخليج
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة خمسة في شمال العراق
جنود أمريكيين في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب - أرشيفية)
2017-08-13 - 8:24 م
مرآة البحرين (رويترز): أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين من جنوده في عمليات قتالية بشمال العراق يوم الأحد.
وقال الجيش في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ليس نتيجة اشتباك مع العدو وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.
والجنود أعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند أكبر قائد عسكري بالعراق "كل التحالف الذي يحارب داعش يبعث بتعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ورفقاء هؤلاء الأبطال".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-08-13السعودية طلبت من العراق "التوسط لخفض التوتر مع طهران"
- 2017-08-13مقتل جنديين أمريكيين وإصابة خمسة في شمال العراق
- 2017-08-12كويتيون يطالبون وزارة الخارجية التحرك ضد داعية يمني بالسعودية أساء للفنان عبدالحسين عبدالرضا
- 2017-08-12فائزون بجائزة نوبل يدعون السعودية إلى التراجع عن إعدام 14 متظاهرا
- 2017-08-12الإمارات تعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus