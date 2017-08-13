جمعيات التيار الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال وتدعو لتوافق بين الدولة والقوى السياسية

2017-08-13 - 9:33 م

مرآة البحرين: دعت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إلى توافق بين الدولة والقوى السياسية حول الملفات السياسية والمعيشية وتجنيب البلاد التدخلات الأجنبية.

وقالت في بيان بمناسبة ذكرى 14 أغسطس "إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي إذ تحيي الذكرى السنوية لاستقلال البحرين، وتعبر عن اجلالها للتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا عبر أجيال من أجل نيل هذا الاستقلال وتأسيس الدولة المدنية، دولة المواطنة الدستورية التامة، تؤكد مجدداً في هذه المناسبة دعوتها إلى تجاوز ما يعاني منه وطننا في الظرف الحالي من تراجع في العمل السياسي الوطني، بتجاوز الآثار والتداعيات السلبية لأحداث 2011".

ودعت جمعيات التجمع القومي ووعد والمنبر التقدمي "للعودة إلى روح ميثاق العمل الوطني الجامعة لكل المواطنين، والنابذة للانقسامات الطائفية، وتحقيق توافقات بين الدولة والقوى السياسية الوطنية حول الملفات السياسية والمعيشية، وإطلاق الحريات العامة، خاصة حرية العمل الحزبي وحرية الصحافة، وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، والتأكيد على الحل الوطني لكل ما يواجه البلد من تحديات، وحماية وطننا من التدخلات الأجنبية ومن ارتداد الأزمات الإقليمية عليه".

وتابعت "انطلاقا من إيمان جمعياتنا بأن الوحدة الوطنية هي المرتكز الأساسي للاصلاح والتطور الديمقراطي، وإنجاز المهام التي تواجه بلادنا سياسياً واقتصادياً، فإن جمعياتنا، إذ تدرك مسؤوليتها في هذا المجال تدعو كافة القوى والشخصيات الوطنية من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية إلى العمل المشترك من أجل استعادة وحدتنا الوطنية وخلق مناخات الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة".