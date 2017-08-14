الأشغال أصدرت 55 فاتورة تخص ضريبة البنية التحتية
2017-08-14 - 12:11 م
مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة أصدرت 55 فاتورة لقيمة كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها مرافق، والمستحقة على الملاك من المستثمرين العقاريين ممن تنطبقهم عليهم الضوابط المحددة في القانون.
وأضاف "أكثر من 15% ممن تقدموا إلى المركز البلدي الشامل والبلديات المختلفة بطلبات الحصول على تراخيص البناء في مناطق التعمير والتي توجد فيها مرافق، قد قاموا بالفعل بسداد كلفة المرحلة الأولى من بين مرحلتين أخريين، والتي تتمثل في سداد الثُّلُث الأول من الكُلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار قبل إصدار ترخيص البناء".
ولفت الوزير خلف إلى أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإصدار فواتير الكلفة المبدئية للبنية التحتية لها يعتبر عددها مشجعاً بعد حوالي شهرين من دخول القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، حيز التنفيذ اعتباراً من التاسع من يونيو/حزيران 2017.
- 2017-08-14حظر صيد سمك الكنعد يبدأ غدا ويستمر 60 يوما
- 2017-08-14تأجيل استئناف متهم بإهانة القضاء حتى 9 أكتوبر للمرافعة
- 2017-08-1425 بالمئة من البحرينيين المتزوجين في عام 2016 اقترنوا بغير بحرينيات
- 2017-08-13جمعيات التيار الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال وتدعو لتوافق بين الدولة والقوى السياسية
- 2017-08-13وزير الخارجية يقوم بزيارة رسمية مفاجئة للعراق للقاء ثلاثة مسؤولين
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus