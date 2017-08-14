25 بالمئة من البحرينيين المتزوجين في عام 2016 اقترنوا بغير بحرينيات

2017-08-14 - 12:14 م

مرآة البحرين: سجل العام الماضي 600 حالة زواج لبحرينيات من أجانب وخليجيين مقابل 1403 حالة زواج بحرينيين من خليجيات وأجنبيات، وهو ما شكل 25% من إجمالي عدد زيجات الذكور البحرينيين.

كما سجل العام الماضي وقوع 4-5 حالات طلاق وقعت يوميا مقابل 19 حالة زواج تم توثيقها في المحاكم الشرعية بشكل يومي.

وأنهى العام 2016 أيامه بتسجيل 1749 حالة طلاق، وهو ما يؤكد ثبات عدد حالات الطلاق خلال العام مقارنة بالعام الذي قبله، والذي انتهى بتسجيله 1745 حالة، في حين ارتفعت عدد حالات الزواج إلى 7019 حالة مقارنة بالعام السابق (6953 حالة).

ووفق الإحصائيات فإن 11 عقد زواج لإناث كانوا بسن أقل من 15 سنة (حالة واحدة لأنثى متزوجة من رجل بسن 35-39 سنة)، بينما يعود 187 عقد زواج لذكور من سن 15-19. و1310 عقدا آخر لإناث في ذات الفئة العمرية.

ووفقا للأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وصل عدد الأزواج البحرينيين الذين تم تسجيلهم ضمن ملفات الوزارة إلى 5467 زوج و4626 زوجة، فيما كان عدد الأزواج غير البحرينيين 1552 فردا وغير البحرينيات 2393 امرأة، كما بلغ عدد المطلقين البحرينين 1514 شخصا وعدد المطلقات البحرينيات 1436 مطلقة وذلك مقابل 235 أجنبيا و313 أجنبية.

وكان من بين تلك الزوجات البحرينيات الجدد، 23.5% منهن سبق لهن الزواج، و30 فتاة تزوجت للمرة الثانية بين سن 15-19 عاما، وواحدة تزوجت للمرة الثالثة في ذات السن.

أما بالنسبة للأزواج البحرينيين الذكور، فإن 37 فردا كان الزواج الذي سجل خلال ذات العام هو الرابع بالنسبة إليه، وحالة واحدة (15-19 عاما) كان الزواج الثاني بالنسبة إليها، وذلك من أصل 183 حالة زواج لذكور في ذات الفئة العمرية، في حين أن 6 حالات لذكور (20-24 عاما) كان بالنسبة إليهم الزواج الثالث أو الرابع.

وتزداد حالات الزواج الثاني في الفئة العمرية بين (25-29 عاما) بواقع 252 واقعة، في حين سجل الزواج الثالث والرابع أعلى معدلاته لدى الفئة السنية 50 عاما وما فوق. وكان عدد الذكور البحرينيين الذين في عصمتهم زوجتين 242 فردا (4 حالات منهم لذكور في الفئة العمرية بين (20-24 سنة).

وتشكل عقود الطلاق التي تعود إلى أزواج وزوجات بحرينيين 86% من إجمالي العقود المسجلة لدى الوزارة، وذلك بواقع 1514 عقد. في حين أن 40% من حالات الطلاق التي وقعت بين بحرينية وغير بحريني كانت في السنتين الأوليتين، وذلك بواقع 28 حالة في السنة الأولى و26 أخرى في السنة التالية.

وبلغ متوسط الصداق بين الألف والألفي دينار بحريني، إلا أن بعض تلك العقود سجلت مهورا تجاوزت قيمتها 9 آلاف دينار، وبلغ عددها 241 عقدا، وذلك مقابل 2176 حالة زواج قيمة الصداق فيها تراوح بين ألف- ألفي دينار و438 حالة أخرى لقيمة صداق بأقل من ألف دينار.