تأجيل استئناف متهم بإهانة القضاء حتى 9 أكتوبر للمرافعة

2017-08-14 - 12:16 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد تأجيل استئناف محكوم بالحبس 3 سنوات بعد إدانته بإهانة القضاء، من خلال نشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل يتعرض فيها بالسب لأحد القضاة، إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول للمرافعة مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيلة المتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم (57 سنة) أنه في غضون عامي 2016 و2017 أهان بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية، بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظًا على برامج التواصل الاجتماعي.

وكان خطاب قد ورد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفيد بأنه في يوم 5 أبريل/نيسان 2017 تم تداول تسجيل صوتي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إهانات للسلطة القضائية، على نحو ينال من أحد قضاتها وهيئته وسلطاته، بشأن دعوى قضائية، وعلى نحو يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 216 من قانون العقوبات.

وتم استدعاء صاحب التسجيل الصوتي وقامت النيابة العامة بمواجهته بالمقطع المسجل، الذي استغرق 14 دقيقة و59 ثانية، فاعترف بأنه صاحب الصوت المسجل، وقال إنه من قام بتسجيله، كما قام بنشره مع مقاطع أخرى مصورة على «اليوتيوب» وأرسلها عن طريق «واتساب»، وقال إنه فعل ذلك بعد أن أدين في خمس دعاوى قضائية بعضها يتعلق بمطالبات مالية، وبعضها الآخر يتعلق بمطالبات إيجارات لمحلات مملوكة له، وقد استأنف هذه القضايا لكن الاستئنافات رفضت لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونًا. وقد تضمنت التسجيلات ألفاظًا غير لائقة وعبارات تتعلق بأحد القضاة ذكره المتهم بالاسم.