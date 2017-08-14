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حظر صيد سمك الكنعد يبدأ غدا ويستمر 60 يوما
2017-08-14 - 12:22 م
مرآة البحرين: قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إن تطبيق قرار حظر صيد الكنعد سيبدأ يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.
وقال الدوسري إن قرار الحظر لا يشمل صيد الكنعد عن طريق (الحداق)، بل يحصر قرار صيد أسماك الكنعد على الغزل والشباك، وهذا ما يجعل تداول وبيع أسماك الكنعد محظورا.
وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين إن عددا من الطراريد مازال يخترق قرار منع صيد الروبيان بالطراريد وحصر صيد الربيان عن طريق البوانيش، وهذا ما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، إذ تلجأ أغلب الطراريد إلى استخدام طرق صيد مخالفة.
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