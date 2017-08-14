اعتقال ملا هاني بسيرة تنفيذاً لحكم بسجنه 6 أشهر على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز

2017-08-14 - 12:26 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية اعتقلت (الأحد 13 أغسطس/آب 2017) الخطيب الحسيني ملا هاني بسيرة من البلاد القديم بعد تأييد سجنه 6 أشهر على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز.

وكان بسيرة وآخرين اتهموا بالمشاركة في تجمع غير قانوني، على خلفية اعتصامهم أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، لإعلان التضامن معه، بعد إسقاط جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016.

واستمر الاعتصام المفتوح حتى 23 مايو/أيار 2017 حين قمعت قوات تابعة للداخلية، الاعتصام، وراح ضحية فض الاعتصام 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل، معظهم في السجون حتى الآن.