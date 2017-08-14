النائب العام السعودي يستدعي مغردين بتهمة الإساءة للنظام العام

2017-08-14 - 12:33 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن النيابة العامة أمرت باستدعاء مجموعة من مستخدمي موقع تويتر بتهمة الإساءة للنظام العام بتهديد "سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع" عبر التطرف.

وأوضح البيان أن النائب العام بالسعودية استدعى المغردين يوم الأحد دون أن يذكر أسماءهم أو عددهم.

كان متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية قال في وقت سابق على تويتر إن رجل دين سنيا متشددا هو علي الربيعي أحيل للجنة "جرائم النشر" في انتهاكات لم يحددها.

ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق بشأن هل كان الربيع بين مجموعة المغردين.

وزادت السلطات السعودية إجراءاتها ضد المعارضة السياسية خلال السنوات الأخيرة مستخدمة قوانين صارمة جديدة في مجال الجرائم الإلكترونية لإصدار أحكام بالسجن على من ينشرون تدوينات على الانترنت تصنف بأنها إهانه للحكام أو تهدد النظام العام.

وفي بيان منفصل قال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إنه يحترم حرية الرأي لكنه شدد على سلطة مكتبه بمقاضاة الذين يروجون للكراهية أو الطائفية أو يضللون الرأي العام.

وتنطوي تغريدات الربيعي على انتقادات للشيعة إلى حد بعيد .

وأصدر الربيعي بيانا على تويتر يعلن التزامه بقوانين النشر إذا لم تكن تتعارض مع القرآن والسنة أو فتاوى العالمين الكبيرين بن باز وبن عثيمين أو هيئة كبار العلماء.