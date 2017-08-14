الكويت بصدد استكمال تنظيف تسرب نفطي هذا الأسبوع

2017-08-14 - 12:36 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت صحيفة الراي عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله يوم الأحد إن الكويت ستنتهي من تنظيف تسرب نفطي في مياه الخليج في جنوب البلاد هذا الأسبوع.

وأكد المرزوقي للصحيفة عدم وجود بقع زيت جديدة قادمة من البحر، وأنه يتم التعامل حاليا مع الموجود قرب الساحل. ولم يكشف الوزير عن سبب التسرب.

وقالت الكويت يوم السبت إن أجهزة مختلفة تحقق في التسرب، لكنها لم تكشف عن حجم أو سبب هذا التسرب بالقرب من منطقة رأس الزور في جنوب البلاد.

وتبني مؤسسة البترول الكويتية في رأس الزور أكبر مصفاة نفطية في الشرق الأوسط تصل طاقتها إلى 615 ألف برميل يوميا وتبلغ قيمة العقود على منتجاتها 11.5 مليار دولار.

وتتقاسم السعودية والكويت الحقول النفطية في منطقة تسمى المنطقة المحايدة.

وقالت عمليات الخفجي المشتركة في بيان في وقت سابق يوم الأحد إن منشآتها سليمة وخالية من أي تسرب، قالت تقارير إعلامية إنه ناجم عن ناقلة نفط.

وأضافت الشركة، وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وأرامكو لأعمال الخليج، أنها وضعت خطة طوارئ قيد التنفيذ للتعامل مع التسرب وستجري مسحا جويا للمنطقة للتأكد من سلامة المنشآت والشواطئ.

وأغلق حقل الخفجي النفطي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 نظرا لصعوبات تشغيلية.