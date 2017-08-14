إيران تجري محادثات مع إيرباص لشراء 48 طائرة هليكوبتر

2017-08-14 - 12:38 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت صحيفة إيرانية يومية عن مسؤول إيراني قوله يوم السبت إن إيران تجري محادثات مع شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات لشراء 48 طائرة هليكوبتر للاستخدام المدني في ظل مواصلة إيران سعيها لشراء طائرات من الغرب بعد رفع العقوبات عنها.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تريبيون عن أصغر فخرية كاشان نائب وزير الطرق وبناء المدن قوله "وزارة الصحة تخطط لطلب 45 طائرة هليكوبتر لخدمات الطوارئ الطبية فيما تتفاوض وزارة الطرق وبناء المدن على شرائها".

وأضاف "هيئة الموانئ والملاحة تخطط كذلك لإجراء مناقصة لشراء ثلاث طائرات هليكوبتر (لمهام) البحث والإنقاذ".

وقال متحدث باسم ايرباص "لا نعلق على مناقشات ربما نجريها أو لا مع زبائن محتملين".

وطلبت إيران شراء أكثر من 200 طائرة منذ رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي في إطار اتفاق لتقييد أنشطتها النووية.

وطلبت شركة الطيران الوطنية (إيران إير) شراء 100 طائرة من ايرباص و80 من منافستها الأمريكية بوينج إضافة إلى 20 طائرة من شركة (إيه.تي.آر.) الأوروبية لكن تنفيذ تلك الصفقات معطل لأسباب تتعلق بالتمويل.