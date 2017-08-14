وكالة تابعة لأنصار الله تقول إنهم استهدفوا سفينة حربية للتحالف

2017-08-14 - 12:40 م

مرآة البحرين (رويترز): قدم التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن وأنصار الله الذين تدعمهم إيران روايتين متناقضتين يوم السبت بشأن محاولة أنصار الله استهداف الملاحة في ميناء المخا بالبحر الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لإدارة أنصار الله إن البحرية التابعة لهم استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف داخل الميناء وأصابتها.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن أنصار الله حاولوا مهاجمة ميناء المخا في الساعات الأولى من صباح السبت باستخدام زورق ممتلئ بالمتفجرات يتم التحكم فيه عن بعد.

وقال المالكي في بيان لرويترز "فجر اليوم السبت الساعة الثالثة صباحا قامت الميليشيا الحوثية المسلحة بمحاولة استهداف ميناء المخا من خلال زورق مفخخ مسيّر يرجح أنه من نوع شارك".

وأضاف قائلا "تمكنت قوات التحالف المشتركة من رصد تحرك الزورق على بعد 3 أميال بحرية من الميناء ويسير بسرعة 39 عقدة. تم اعتراض تحركه باتجاه الميناء من خلال الوسائل الدفاعية ما تسبب بانحرافه عن مساره الرئيسي".

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري من الحوثيين قوله "إن القوات البحرية والدفاع الساحلي وبعد عملية رصد استهدفت إحدى السفن الحربية التابعة لقوى الغزو والعدوان داخل ميناء المخا وأصابتها بدقة".

وسيزيد الهجوم من القلق على الملاحة في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر وهو نقطة استراتيجية مهمة في تجارة النفط العالمية.

ويتكرر وقوع حوادث بالمنطقة وفي الشهر الماضي هاجم مجهولون ناقلة نفط باستخدام القذائف الصاروخية.

ويشهد اليمن حربا أهلية مستمرة منذ عامين تقاتل فيها قوات موالية للحكومة المدعومة من السعودية قوات أنصار الله المتحالفة مع إيران.

وأودت الحرب بحياة 10 آلاف شخص وشردت ملايين.