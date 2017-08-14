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البحرين: تظاهرات واشتباكات في ذكرى استقلال البلاد
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الحكومة في ذكرى استقلال البحرين
2017-08-14 - 11:39 م
مرآة البحرين: تظاهر المئات في مناطق متفرقة من البحرين الاثنين (14 أغسطس/ آب 2017) إحياءً لذكرى الاستقلال عن الانتداب البريطاني، مجددين مطالبتهم بإنهاء استحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.
وأكد المتظاهرون أن إعادة افتتاح قاعدة بحرية بريطانية في البحرين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) يؤكد أن العائلة الحاكمة ترغب في بيع البحرين على بريطانيا من جديد.
وكانت قوى التيار الديمقراطي قد حيت، أمس في بيان، ذكرى الاستقلال، ودعت لحوار ينهي الاضطرابات السياسية في البلاد ويبعدها عن الأوضاع الإقليمية المتوترة.
واشتبك محتجون غاضبون في سترة مع قوات الحكومة التي استخدمت الغاز والرصاص المطاطي لتفريقهم.
ولا تحتفل الأسرة الحاكمة ومؤيدوها بهذه المناسبة، وتكتفي بالاحتفال بذكرى تنصيب الملك يومي 16 و17 ديسمبر.
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