الوفاق في ذكرى 14 أغسطس: البحرينيون يتطلعون منذ 46 عاما لاستحقاقات الاستقلال
2017-08-15 - 2:23 ص
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن البحرين شهدت ما بين 14 أغسطس 1971 و 14 أغسطس 2017 عدة عقود من الاضطهاد والاستفراد بالقرار السياسي ونهب الثروات.
الجمعية، أضافت بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن الشعب البحريني منذ 46 عاما يتطلع لاستحقاقات الاستقلال في التحول الجذري نحو الديمقراطية، وسط تواطؤ دولي يدعم السياسات الأمنية الداخلية للبحرين ومنها السياسة الخارجية للملكة المتحدة.
لفتت الوفاق إلى أنّ هذه الذكرى تمر على البحرين وأحد آباء دستور الاستقلال آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خاضع للإقامة الجبرية مع استمرار الحصار الأمني لمنطقة الدراز، والتسبب بتعطيل صلاة الجمعة، والسجون البحرينية تعج بآلاف المعتقلين من بينهم قيادات سياسية ووطنية، فضلا عن تفشي وباء الانتهاكات وسياسات القمع الأمنية، وإجهاز النظام على العمل السياسي، وتوظيف القضاء للانتقام من المعارضة.
وقالت الوفاق أن الاستقرار السياسي في البلاد لن يتحقق دون أن تتحقق العدالة والمشاركة السياسية.
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