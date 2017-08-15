وزير الإعلام يشكو استضافة «الجزيرة» للمعارضين البحرينيين ويقول إنها بثت أكثر من 900 تقرير سلبي عن البحرين

2017-08-15 - 5:44 م

مرآة البحرين: شكا وزير الإعلام البحريني علي الرميحي استضافة شبكة الجزيرة القطرية للمعارضين البحرينيين الذين أسماهم بـ "الخارجين عن القانون"، زاعماً أن البحرين هي أكثر من عانى من تقارير قناة الجزيرة السلبية.

وفي مقابلة له مع تلفزيون البحرين الحكومي، قال الوزير إن قناة الجزيرة وصلت إلى "الإفلاس الإعلامي"، مضيفاً أنها "تقتات من الأزمات واستمرار الأزمة هو استمرار للجزيرة وتوقفها هو توقف للجزيرة".

وأضاف "البحرين عانت كثيراً وهي أكثر المستهدفين من (قناة الجزيرة)، فالقناة تعتمد في أرقامها وفي قياس الرأي العام على العالم الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي مع ما يتضمنه من حسابات وهمية، فضلاً عما تبثه من إعلام سلبي عن البحرين يفوق 900 تقرير وخبر، فالمواطن القطري الذي آلمته التهم التي وجهت إلى بلاده، عليه أن يتصور حجم معاناة مملكة البحرين التي تكال لها الاتهامات بشكل يومي وعلى مدى عشرين عامًا من خلال (قناة الجزيرة)، ويتم اختيار شخصيات معينة، وبصورة انتقائية للظهور في برامجها بهدف الإضرار بسمعة مملكة البحرين".

وأكمل "إن قناة الجزيرة تعمّدت من خلال سلسلة من السياسات تشوية سمعة البحرين، وشن حرب إعلامية ممنهجة كما أضرت بدول مجلس التعاون (...)، والمتتبع يلحظ سيل الهجوم الإعلامي الذي تنتهجه هذه القناة ضد المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، وما اعتمدته من أسلوب اعلامي يسفه من منجزات مجلس التعاون، على الرغم من ادعاءاتها بانتهاج أسلوب الرأي والرأي الاخر الذي تكشف كذبه، عندما عرض عليها أسماء وشخصيات من المجتمع المدني رفضت أن تعتد بها في تغطياتها وبرامجها في الموضوعات التي تخص مملكة البحرين".

وأكمل "القناة عمدت على الدفع بأشخاص على اعتبار أنهم حقوقيون فقط، لتوجيه الاتهامات وخلط الأوراق وخلق الإعلام الموجه المسيء لمجلس التعاون، فكل ما بثته القناة من محتوى إعلامي هو في الحقيقة اختزال للسياسة العدائية التي كانت تقوم بها (قناة الجزيرة) ضد مملكة البحرين" على حد قوله.