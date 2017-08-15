العمل ستحيل 80 منشأة للنيابة بسبب مخالفتها قانون حظر العمل في الظهيرة

2017-08-15 - 5:49 م

مرآة البحرين: قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري إن ثلاثين مفتشا تم تخصيصهم لمتابعة تطبيق قرار حظر العمل في الظهيرة، لافتاً إلى أن المخالفات التي تم رصدها لغاية منتصف أغسطس/آب الحالي تقع في 80 منشأة على 155 عاملاً، وستتم إحالتها للنيابة العامة.

وأشار الدوسري إلى أن وزارة العمل تتواصل بشكل مستمر مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتزويدها بالمواقع الإنشائية التي تشهد مواقع للعمل في المناطق المكشوفة.

وأوضح الدوسري أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وصلت لما يقارب 98% للملتزمين، وذلك نتيجة التعاون الذي تبديه القطاعات الإنشائية وتوعية العمال بأهمية القرار بضرورة الحفاظ على جو مناسب للعمل، حيث قامت السفارات المعنية بالعمال بتوعية مواطنيها بأهمية القرار، مبينا أن حوالي 150 ألف عامل تقريبا سيتم شملهم ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة.

وأكد الدوسري أن الوزارة تقوم بتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي ستكون عقوبتها غرامة مالية.

وأشار إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2013 ينص على حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل عام، وتتم إحالة محاضر المخالفات للقضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.