تأجيل قضية متهم بالاعتداء على شرطة حتى 28 سبتمبر المقبل لندب محام

2017-08-15 - 5:52 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حمودة وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهم بالاعتداء على رجال الأمن إلى جلسة 28 سبتمبر 2017 لندب محامٍ للمتهم عن طريق وزارة العدل مع استمرار حبسه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم منتسبي الأمن فأحدث بالأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك بسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما ولم تفضِ أفعال الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية لمدة تزيد على العشرين يومًا، ثانيًا أتلف عمدا المركبة المبينة الوصف والمملوكة لوزارة الداخلية.

وتزعم السلطات أن قوة أمنية كانت متجهة للقبض على أحد المتهمين، وحين وصولهم إلى منزله شاهدوا شخصا بالقرب من المنزل وكان بداخل سيارة المطلوب من جهة مرافق السائق وحين توجه إليه رجال الأمن وأبلغوه أنهم شرطة قام باغلاق نوافذ السيارة وقفز جهة السائق وقام بسياقة السيارة إلى الخلف محاولا الهرب ثم اصطدم بالسيارة وبعدها نزل من السيارة وحاول الهرب فدخل إلى منزل المطلوب وقام رجال الأمن باللحاق به وتم القبض عليه.

المتهم بحريني 27 سنة أنكر ما نسب إليه وقال: «أنه وأثناء ما كنت بالقرب من منزل صديقي أنتظره حضر شخصان لا أعرفهما وقاما بطرق النافذة بصورة مفاجئة فارتبكت فقمت بغلق الأبواب والجلوس على كرسي السائق وحاولت الهرب ولكن الدورية اعترضت السيارة التي كنت أقودها فقمت بالاصطدام بهم ومن ثم نزل أحدهم وحضر بالقرب من باب السائق وتمكن من فتحه فقام برش الفلفل على عيني فحاولت الهرب ودخلت منزل صديقي فتم القبض علي وتوقيفي».