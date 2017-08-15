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الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتها في السجن
2017-08-15 - 5:55 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن الناشطة الحقوقية البارز ابتسام الصائغ بدأت (الثلثاء 15 أغسطس/آب 2017) إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف احتجازها غير الملائمة.
وكانت الحقوقية الصائغ شكت عدم السماح بإدخال المواد الصحية لها، مشيرة إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين السجينات الجنائيات، مبديةً خشيتها من أن تصاب بهذه الأمراض.
وهذا هو الإضراب الثاني للصائغ منذ اعتقالها مطلع يوليو/تموز الماضي.
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