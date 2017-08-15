إيران: طائراتنا بدون طيار تتبع الضوابط قرب القطع البحرية الأمريكية

2017-08-15 - 5:56 م

مرآة البحرين (رويترز): رفض الحرس الثوري الإيراني انتقادات أمريكية أشارت إلى أن طائرة إيرانية بدون طيار حلقت بصورة غير آمنة قرب حاملة طائرات أمريكية في الخليج كما دافع عن حقه في تنفيذ مهام دوريات جوية فوق المياه.

كانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قالت يوم الاثنين إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت إلى مسافة 300 متر من حاملة طائرات أمريكية كانت في مياه دولية بالخليج لإجراء طلعات جوية.

وقال المتحدث اللفتنانت ايان ماكونهي إن الطائرة بدون طيار "اقتربت بصورة غير آمنة وغير احترافية" أثناء مرورها بحاملة الطائرات يو إس إس نيميتز دون إضاءة أنوارها مساء الأحد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء في وقت متأخر يوم الاثنين إنه ينفذ "مهام دوريات جوية في منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بإيران يوميا ووفقا للضوابط الحالية".

وأضاف "طائرات الحرس الثوري بدون طيار مزودة بأنظمة ملاحة نموذجية ويجرى التحكم فيها بطريقة احترافية".

وأشار الحرس الثوري إلى أن الولايات المتحدة لا تملك "أنظمة تمييز واستطلاع تتمتع بالكفاءة".

وشكا مسؤولون أمريكيون مرارا من الاحتكاك غير الآمن وغير الاحترافي بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية هذا العام.

وقال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء الماضي إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت من مقاتلة أمريكية أثناء استعدادها للهبوط على متن حاملة الطائرات. وقال المسؤول حينئذ إنه الحادث الثالث عشر من نوعه خلال العام الحالي.

وتبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه إيران في الآونة الأخيرة وقالت إن طهران تنتهك روح الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما وقضى بتخفيف العقوبات على طهران مقابل كبح طموحاتها النووية.