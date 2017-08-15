البنتاجون يقول "خلل" بالمدفعية سبب مقتل جنديين أمريكيين في العراق
2017-08-15 - 6:09 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "خللا" في مدفعية للجيش الأمريكي مسؤول عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال العراق يوم الأحد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان منفصل إن الجيش يحقق في الواقعة التي أسفرت أيضا عن إصابة خمسة جنود آخرين.
وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم البنتاجون يوم الاثنين "وحدة مدفعية للجيش كانت تقوم بمهمة للرد على موقع لتنظيم داعش لإطلاق قذائف المورتر عندما حدث خلل تسبب في إصابة سبعة جنود".
ورفض البنتاجون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتضح على وجه التحديد ما هو "الخلل" الذي حدث.
والجنود المصابون كانوا ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل التنظيم في العراق.
وقال مانينج إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أي علاقة للتنظيم بمقتل الجنديين وإن إصابات الجنود الخمسة لا تهدد حياتهم.
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