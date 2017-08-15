وزير الخارجية الأمريكي يقول إن البحرين يجب أن تتوقف عن التمييز ضد الشيعة

2017-08-15 - 7:33 م

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2017) إن "على البحرين التوقف عن التمييز ضد الشيعة"، الذين يمثلون الغالبية في البلاد.

وخلال إطلاقه التقرير السنوي للحريات الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية قال تيلرسون "في البحرين الحكومة تواصل التحقيق واعتقال وسجن رجال الدين الشيعة وأعضاء المجتمعات الشيعية والسياسيين والمعارضين".

وأضاف "أعضاء المجتمعات الشيعية هناك يواصلون الإبلاغ عن التمييز في التوظيف والتعليم والنظام القضائي" متابعا "البحرين يجب أن تتوقف عن التمييز ضد الشيعة".