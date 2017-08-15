اعتقال رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل من منفذ الجسر وإحالته للنيابة

2017-08-15 - 11:38 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات البحرينية اعتقلت رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل من منفذ الجسر، وأحالته للنيابة العامة.

ولم تعرف بعد التهم الموجهة للمشعل، الذي يقيم في الكويت ويدير حوزة علمية هناك.

واعتقل المشعل (الإثنين 14 أغسطس/آب 2017) ومن المفترض أن يعرض على النيابة العامة غدا الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017.

وتعرض المشعل لمضايقات من قبل السلطات البحرينية في السنوات الخمس الأخيرة، كما تم منعه من دخول دولة الإمارات بناء على قوائم منع صادرة من الجهات الأمنية البحرينية.