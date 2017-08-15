» أخبار
الخارجية البحرينية ترد على تصريحات أمريكية: الشيعة يعملون ضباطا في الجيش والداخلية!
2017-08-15 - 7:35 م
مرآة البحرين: قالت الخارجية البحرينية إن الشيعة يعملون ضباطا في قوة دفاع البحرين (الجيش) ووزارة الداخلية، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التي دعا فيها البحرين لوقف التمييز ضد الشيعة.
ويحرم المواطنون الشيعة من التوظيف في مناصب رفيعة، وتقول منظمات حقوقية إن نسبتهم في الجيش والديوان الملكي لا تتعدى 1٪.
ولا يحظى الشيعة بتمثيل حقيقي في الحكومة.
وقادت الغالبية الشيعية انتفاضة شعبية واسعة هدفت للحد من هيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.
ومنذ سحق الاحتجاجات مارس/ آذار 2011 ضاعفت الأسرة الحاكمة من اضطهادها للشيعة.
وقالت الخارجية البحرينية إن تصريحات تليرسون "تكشف عن سوء فهم عميق للحقائق".
ودعت الخارجية نظيرتها الأمريكية إلى "التواصل المباشر" حيال الحريات الدينية في البحرين.
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-08-15اعتقال رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل من منفذ الجسر وإحالته للنيابة
- 2017-08-15الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتها في السجن
- 2017-08-15تأجيل قضية متهم بالاعتداء على شرطة حتى 28 سبتمبر المقبل لندب محام
- 2017-08-15العمل ستحيل 80 منشأة للنيابة بسبب مخالفتها قانون حظر العمل في الظهيرة
- 2017-08-15وزير الإعلام يشكو استضافة «الجزيرة» للمعارضين البحرينيين ويقول إنها بثت أكثر من 900 تقرير سلبي عن البحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus