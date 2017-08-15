الخارجية البحرينية ترد على تصريحات أمريكية: الشيعة يعملون ضباطا في الجيش والداخلية!

2017-08-15 - 7:35 م

مرآة البحرين: قالت الخارجية البحرينية إن الشيعة يعملون ضباطا في قوة دفاع البحرين (الجيش) ووزارة الداخلية، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التي دعا فيها البحرين لوقف التمييز ضد الشيعة.

ويحرم المواطنون الشيعة من التوظيف في مناصب رفيعة، وتقول منظمات حقوقية إن نسبتهم في الجيش والديوان الملكي لا تتعدى 1٪.

ولا يحظى الشيعة بتمثيل حقيقي في الحكومة.

وقادت الغالبية الشيعية انتفاضة شعبية واسعة هدفت للحد من هيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.

ومنذ سحق الاحتجاجات مارس/ آذار 2011 ضاعفت الأسرة الحاكمة من اضطهادها للشيعة.

وقالت الخارجية البحرينية إن تصريحات تليرسون "تكشف عن سوء فهم عميق للحقائق".

ودعت الخارجية نظيرتها الأمريكية إلى "التواصل المباشر" حيال الحريات الدينية في البحرين.