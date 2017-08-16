الرياض تنفي طلب أي وساطة مع طهران

2017-08-16 - 7:33 ص

مرآة البحرين: قال مصدر سعودي مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "مصدر مسؤول: المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، الأحد (13 آب/ أغسطس) إن السعودية طلبت من العراق التدخل للتوسط بين الرياض وطهران