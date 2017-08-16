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صحيفة محلية: ضبط ورشة لحام تقوم بصيانة الأجهزة الطبية

2017-08-16 - 3:23 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المحلية أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضبطت مؤخراً "أحد المخالفين الذين يقومون بصيانة الأجهزة الطبية في ورشة لحام".

ولم توضح الصحيفة طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المخالف، ولم تعط تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل قالت الصحيفة أن الهيئة استوردت مؤخراً أجهزة طبية بقيمة 19 مليون دينار للمراكز الصحية والمستشفيات.

 

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