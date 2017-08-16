ابتسام الصائغ في اتصال هاتفي: ما تعرضت له كان بشعا وعلى العالم التحرك كي لا يتكرر ما حدث مع امرأة أخرى

2017-08-16 - 3:36 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية البارزة، والمعتقلة ابتسام الصائغ أن ما تعرضت له من تعرية وتحرش جنسي على يد منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كان بشعاً للغاية، ويجب أن يتوقف وأن لا يتكرر مع امرأة أخرى.

وأضافت الصائغ في اتصال هاتفي الثلثاء 15 أغسطس/آب 2017 أنها لازالت تشعر بالألم مما تعرضت له "فلا بد أن تكون هناك وقفة شرف، إن لم يوجد هنا علماء يستطيعون إيقاف هذا الشيء، فلا بد أن يتحرك العالم حفاظاً على شرف النساء".

ووجهت الصائغ شكرها لكل المتضامنين معها، لكنها أوضحت أنها لازالت تتعرض للتضييق، حيث أنها الوحيدة البحرينية بين موقوفات أجنبيات ينتشر بينهن مرض السل، وهي مضطرة لأن تبقى في غرفتها "خوفاً على نفسي من العدوى، حيث أن هناك الكثير من المرضى، و يتم العبث في طعامي لذلك يتوجب علي الحذر"، مشيرة إلى أنها تتحدث وهي والكمام يغطي وجهها خشية من انتقال المرض والعدوى لها.

وأوضحت أنها الآن مضربة عن الطعام "بسبب الإذلال و الإهانة، و عدم مراعاة مشاعري، حيث لم يقبل طلبي للنزول مع البحرينيات حتى لاحياء الشعائر و الصلاة و المناسبات الدينية".

ووجهت ابتسام الصائغ تحياتها لآباء الشهداء موضحة أن جزء كبير مما تعرضت له كان بسبب وقوفها مع عوائل شهداء الإعدام وشهداء الحرية الستة، ومطالبتها بحق العوائل في التواجد وإلقاء النظرة الأخيرة على أبنائهم المقتولين.