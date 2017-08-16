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الشملاوي: حبس السيد محي الدين المشعل أسبوعا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على كراهية النظام
2017-08-16 - 4:15 م
مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي أن النيابة العامة قررت (الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017) حبس رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل أسبوعاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة "التحريض على كراهية النظام والتعدي على إحدى الملل".
وأوضح الشملاوي في تغريدات له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن التحقيق مع المشعل بدأ عند الواحدة ظهراً واستمر حتى الساعة الرابعة، حيث طالبوا بالإفراج عنه.
وكان الشملاوي غرد صباح اليوم قائلا أن النيابة العامة لم تمكنه من لقاء موكله السيد المشعل، قبل بدء التحقيق معه.
واعتقلت السلطات رجل الدين الشيعي السيد محي المشعل أثناء عودته من دولة الكويت، عند منفذ جسر الملك فهد، وأحالته محبوساً إلى النيابة.
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