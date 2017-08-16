نقل المعتقل صادق الشعباني إلى الحبس الانفرادي بسبب شكوى عن عدم توفير علاج له

2017-08-16 - 4:22 م

مرآة البحرين: نقلت إدارة سجن جو المركزي، الفنان المعتقل صادق الشعباني إلى الحبس الانفرادي بعد شكوى تقدم بها إلى الجهات المعنية، عن عدم توفير العلاج اللازم له، حيث يعاني من أمراض في المعدة والقولون.

وقالت صحيفة "البحرين اليوم" الإلكترونية أن إدارة سجن جو المركزي فرضت عقوبة الحبس الانفرادي على المعتقلين لأسباب واهية، مشيرة إلى نقل المعتقل رياض العصفور من المنامة (اليوم الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017) إلى زنزانة انفرادية بسبب "عدم امتثاله لتعليمات إدارة السجن، بالوقوف أمام الحرّاس أثناء تفتيش الزنازين".

وأضافت أن المعتقل محمد السنكيس "لازال في العزل الانفرادي منذ ثلاثة أيام، في حين أُعيد حسين رمضان، من بلدة السنابس، إلى الزنزانة بعد أيام من نقله إلى الانفرادي، وذلك بسبب اكتظاظ المعتقلين المنقولين إلى العزل الانفرادي وعدم وجود مكان كاف"، على حد قولها.