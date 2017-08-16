الوداعي: المعتقلة هاجر منصور تتلقى تهديدات من الملازم مريم بحر بعد تقدمها بشكوى للتظلمات

2017-08-16 - 5:12 م

مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، أن المعتقلة هاجر منصور تلقت تهديدات من الملازم مريم بحر، بعد تقدمها بشكوى إلى أمانة التظلمات.

وأوضح الوداعي في تغريدة له أن عمته (والدة زوجته)، هاجر منصور، تقدمت بشكوى لدى أمانة التظلمات بسبب حرمانها من زيارة ابنها، وهو ما أدى إلى تلقيها تهديدات من "الملازم مريم بحر المعروفة بمعاملتها السيئة مع السجينات" على حد وصفه.