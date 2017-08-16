الأسود: الحديث عن وجود ضباط شيعة في الداخلية والدفاع أمر مضحك

2017-08-16 - 6:39 م

مرآة البحرين: قال القيادي في المعارضة علي الأسود أن الحديث عن وجود ضباط شيعة في الداخلية والدفاع أمر مضحك، وذلك في رده على بيان الخارجية البحرينية تعليقاً على تقرير الحريات الدينية الأمريكي الذي دشنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس.

وقال الأسود في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بأن البحرين تقول أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق"، لكنه أوضح أن البحرين رحبت سابقاً بـ "لقاء الرئيس الأمريكي في الرياض وأن ترامب يتفهم علاقات البلدين ولن يكون توتر بعد ذلك".

وأضاف "|تدعّي وزارة الخارجية بأنّ تصريحات تيلرسون تكشف عن سوء فهم عميق للحقائق علماً بأنّ الولايات المتحدة لديها أسطول بحري وأكبر سفارة في البحرين، "وتدّعي حكومة البحرين بأنّ «جميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة يخدمون كوزراء» ونسأل كم وزير شيعي في الحكومة الآن؟".

وأكمل "والحديث عن النواب يمثل نكبة وانتكاسة، بلحاظ وجود 40 دائرة يمثل الشيعة فيها 32٪، دليل آخر على الإقصاء والتهميش في البحرين وهو أمر واضح للعيان، أما حديث حكومة البحرين عن وجود شيعة يعملون كمدعين وقضاة فهو لذر الرماد في العيون، فمقابل 5 من السنة يعين شيعي واحد.

وتابع "الحديث المضحك هو وجود «ضباط في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية» التي يغيب عنها وجود الشيعة ولا يمثلون في كلا الوزارتين ما يصل ؤلى 2 ٪ فقط، وبخصوص الاعتقالات وبالعودة لما أوردته التقارير ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرين، حيث يوجد أكثر من 4000 سجين رأي سياسي شيعي على خلفية أحداث 14 فبراير".

وختم بالقول "أمّا الحديث عن أن حكومة البحرين تقدم كافة الخدمات الإجتماعية وفرص العمل للجميع دون أي تمييز، لا يحتاج لإثبات العكس سوى جولة قصيرة للقرى"، مشيراً إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية "يعبر باختصار عن قضايا محدودة من معاناة المواطنين في البحرين منذ عقود".