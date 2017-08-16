النيابة العامة تقول إنها بدأت تحقيقاتها بشأن المكالمة الهاتفية بين حمد بن جاسم والشيخ علي سلمان

2017-08-16 - 6:53 م

مرآة البحرين: قالت النيابة العامة إنها بدأت (الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017) تحقيقاتها بشأن المكالمات التي تم بثها على تلفزيون البحرين الرسمي، والتي جرت بين زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.

ووفق البيان فإن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في المحادثة الهاتفية التي "تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية".

وختمت النيابة العامة بالقول أنها ستعلن "عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها".

وكان تلفزيون البحرين الحكومي بث تسجيلات لمكالمات هاتفية بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والشيخ علي سلمان، تتحدث عن سبل إجراء حوار بين السلطة والمعارضة، وإنهاء الأزمة السياسية، واعتبرها تنسيقاً قطريا مع المعارضة لمزيد من الاحتجاجات في البلاد.