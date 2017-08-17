ولي العهد السعودي يستقبل معارضا من العائلة الحاكمة القطرية

محمد بن سلمان مستقبلا عبدالله بن علي آل ثاني

2017-08-17 - 6:28 ص

مرآة البحرين: استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في جدة عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر ويقيم في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه لفتح معبر سلوى الحدودي أمام الحجاج القطريين بناءً على طلب آل ثاني.

وتنظر السعودية لعبدالله آل ثاني بوصفه معارضا للعائلة الحاكمة ويمكن له أن يلعب دورا في تغيير السياسات القطرية الحالية، غير أن الرجل الذي يقيم في السعودية لا يمارس أي نشاط سياسي.

وأضافت الوكالة أن الملك وافق على إرسال على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة.

واتهمت قطر السعوديين بتسييس الحج وخاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الدين الشهر الماضي وعبرت عن قلقها من عقبات تواجه القطريين الراغبين في الحج هذا العام.

وقطعت السعودية، الإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بالإرهاب وهي التهمة التي تنفيها الدوحة.