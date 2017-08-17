2017-08-17 - 2:46 م

مرآة البحرين: وصفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقرير الحريات الدينية الأمريكي للعام 2016، والذي تم تدشينه في 15 أغسطس/آب 2017، بالتنظيرات التي لا أساس لها من الصحة.

وفي بيان للمؤسسة التي يتم تعيين أعضائها بمراسيم ملكية، قالت إن ما ورد في التقرير الأمريكي هي "ادعاءات غير مدعومة بمصادر موثوقة حول الحريات الدينية في مملكة البحرين".

وأضافت أنها خلال رصدها للحريات الدينية في البحرين لم تلاحظ "وجود أي نوع من أنواع الاستهداف لطائفة أو مجتمع ديني معين على أساس الدين أو المعتقد في المملكة".

وأردفت "ترى المؤسسة الوطنية أن ما جاء في كل من التقرير والتصريح ما هو إلا تنظيرات لا أساس لها من الصحة لكونها اعتمدت على مصادر غير موثوقة، بالإضافة إلى كونها معلومات مغايرة عما أكده تقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2016 عن مملكة البحرين، والذي وصف المملكة بأنها الدولة الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بالشأن الحقوقي".

وأكملت "رغم تواصل السفارة الأمريكية بالمملكة مع المؤسسة لم يتم التطرق إلى الحريات الدينية على غرار السنوات السابقة أو حتى الاستفسار حول ما أثير عن الحرية الدينية. وبناء عليه، تأمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقبلاً أن تلتزم الجهة الصادرة عنها التقرير بالمهنية وأن تحرص على التواصل مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية" على حد زعمها