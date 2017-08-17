غرفة التجارة: قرار رفع رسوم السجلات له تبعات خطيرة على الاقتصاد وسيؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2017-08-17 - 2:58 م

مرآة البحرين: طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بالتدخل لوقف فرض رسوم جديدة على السجلات التجارية، ووقف رفع أسعار الرسوم الحالية، معتبرة أن القرار في حال تنفيذه ستكون له "تبعات خطيرة".

وقالت الغرفة في بيان لها إن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيكون له في حال تنفيذه تبعات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين آنية وفي المستقبل المنظور، وسيؤدي إلى خروج نسبة كبيرة من المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة تعرضها إلى الإفلاس، وسيزيد من حجم المعاناة التي تتعرض إليها المؤسسات التجارية والصناعية ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر، خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة التي أوجدت حالة من الركود الاقتصادي عمت القطاعات الاقتصادية والتجارية كافة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الاقتصاد المحلي وتداعياته التي أثرت على أعمال القطاع الخاص وأنشطته وإنتاجيته وتنافسيته، رافعة رسالة إلى رئيس الوزراء للتدخل لوقف القرار الذي اتخذ دون أخذ مرئيات الغرفة، وفق البيان.