2017-08-17 - 3:04 م

مرآة البحرين: أظهر مقطع مصور، لمقابلة قديمة أجريت مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وصفه للدور القطري بالإيجابي في أحداث 2011.

كلام الوزير جاء في مقابلة مع قناة العربية السعودية (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) للتعليق على تقرير لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني»، الذي تم الانتهاء منه وتسليمه لملك البلاد.

وقال الوزير رداً على ما ذكر في تقرير بسيوني حول الدور القطري أن "قطر لم تقم في هذه المسألة إلا بدور إيجابي ... أخي معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم كان له دور من البداية مع أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دعم مملكة البحرين".

وأضاف في حديثه عن حمد بن جاسم "كان له دور محوري في أخذ الدعم الاقتصادي الذي كان سيوفر للبحرين وعمان، إلى الأمام وأن يكون وفق خطة مدروسة، وهذا الدور أيضاً لن ننساه".

وأكمل "قطر قامت بدور واضح أيضاً في الفترة الأخيرة حين كشفت خلية موجودة عندها في قطر، كانت تتآمر وكانت تتصل بأشخاص في إيران للقيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، قطر لم تقم بأي شيء غير هذا الدور في هذا المجال" على قوله.

ويوم أمس بث تلفزيون البحرين مقاطع مجتزأة لمكالمات بين رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، وزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وقالت إنها تثبت تواطؤ قطر مع المعارضة لزيادة الاضطرابات في البلاد.