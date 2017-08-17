فيديو: سكرتير الأمير القطري السابق يرد على اتهامات المنامة ويكشف بعض ما دار في لقاء ولي عهد البحرين بأمير قطر عام 2012

2017-08-17 - 3:22 م

مرآة البحرين: انتقد سعد بن محمد الرميحي سكرتير الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني، بث البحرين لمكالمات هاتفية بين القيادي الوفاقي الشيخ حسن سلطان، والمستشار الخاص لأمير دولة قطر آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة العطية.

وفي مقابلة أجراها مع قناة قطر (15 أغسطس/آب 2017) ضمن برنامج الحقيقة، قال سعد الرميحي أنه تربطه علاقة وثيقة بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ويعلم أنه يكن محبة لحمد بن خليفة العطية تحديداً.

وأضاف "لقد تألمت كثيراً عندما شاهدت تلفزيون البحرين وهو يعرض مكالمة لشخص نبيل، وشهم، الجميع يعرفه، اسمه حمد بن خليفة، ويتم اتهامه بأنه يزعزع الأمن في البحرين".

وكشف الرميحي عن لقاء حصل في 12 أغسطس/آب 2012، بين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني حيث قال "يذكر الأمير سلمان بن حمد عندما زار قطر في 12 أغسطس/آب 2012، وقابل سمو الأمير الوالد في مكتبه بالوجبة، أنا كنت حاضر هذا اللقاء، وكان الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية (البحريني) حاضر هذا اللقاء، وكان هناك مجموعة من المرافقين مع الأمير سلمان في ذلك اللقاء، واستمعوا من الشيخ حمد كلمات جميلة جداً، أنا أذكر من ضمن الكلام المهم الذي قاله لهم، أن «الاضطرابات والمشاكل هذا شأن داخلي في البحرين، أما المساس بأسرة آل خليفة والمساس بنظام البحرين هذا بالنسبة لنا خط أحمر لن نقبل به".