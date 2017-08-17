السعودية تفتح معبر سلوى الحدودي أمام الحجاج القطريين

2017-08-17 - 3:29 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت السعودية يوم الأربعاء إنها‭‭‭ ‬‬‬ترحب بدخول الحجاج القطريين إلى أراضيها لأداء مناسك الحاج هذا العام وسط خلاف بين الدولتين أسفر عن إيقاف جميع وسائل المواصلات بينهما منذ يونيو حزيران.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن معبر السلوى الحدودي سيكون مفتوحا أمام القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وسيسمح لهم بالدخول دون الحاجة إلى التصاريح الإلكترونية.

وجاء البيان في أعقاب لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني. وذكر البيان أنه سيتم نقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي.

ولم يكن لدى متحدث قطري تعليق فوري بخصوص فتح الحدود أمام الحجاج لكنه قال إن الشيخ عبد الله لا يتولى منصبا في الحكومة القطرية.

ولم تنقل وسائل الإعلام القطرية الخبر.

وفرضت السعودية ومصر والبحرين والإمارات عقوبات على قطر في يونيو حزيران وقطعت العلاقات التجارية معها متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

واتهمت قطر السعوديين بتسييس الحج وخاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية العقيدة الشهر الماضي معبرة عن قلقها من العقبات التي تواجه القطريين الراغبين في الحج هذا العام.