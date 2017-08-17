يوليو 2017: استهداف شرس للجسم الحقوقي وسط انكفاء أمريكي ودعم بريطاني للنظام

2017-08-17 - 4:21 م

لتحميل الأجندة PDF

مرآة البحرين: وفي شهر يوليو 2017، عملت السلطات على استهداف الجسم الحقوقي في البلاد بصورة شرسة، فقد أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن على الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين بتهمة إجراء مقابلات تلفزيونية نالت من هيبة الدولة.

وفي نفس الإطار، اعتقلت السلطات الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ، والناشط محمد محمد خليل الشاخوري، واتهمتهما مع الناشط الشبابي رضي صالح القطري بإنشاء مركز حقوقي وزعمت إنهم تورطوا في قضايا إرهابية. وقد نفت الصباغ الاتهامات أمام النيابة العامة، وتسربت معلومات عن تعرض الصايغ والشاخوري والقطري لتعذيب وحشي.

من جانب آخر دفعت السلطات مجلسيّ الشورى والنواب إلى إقرار قانون للأحوال الشخصية مثير روا للجدل، حيث أن كبار علماء الطائفة الشيعية عن رفضهم لهذا القانون كونه مخالف لأحكام المذهب الشيعي، إضافة لعدم وجود أية ضمانات بشأنه.

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أن السلطات البحرينية تستغل عنوان مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على المطالبين بالديمقراطية، فقد اكتفت السلطات الأمريكية اكتفت بتعبيرها عن خيبة أملها بشأن الحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب، وطالبت بالإفراج عن ابتسام الصباغ، وذلك دون ضغط حقيقي على السلطات البحرينية التي وقعت عقداً لشراء أسلحة من شركة أمريكية بمبلغ 22 مليون دولار، أما بريطانيا فأصدرت تقريراً منحازاً عن الأوضاع الحقوقية في البحرين، وهو التقرير الذي نال مدح السلطات البحرينية وإعجابها.