موقع أمريكي: البحرية الأمريكية تحول سفينة دعم مدنية إلى سفينة حربية في البحرين

2017-08-18 - 5:30 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع إن بي سي الأمريكي أنّ سفينة يو إس إن إس، وهي سفينة دعم مدني، ستصبح رسميًا سفينة حربية (أمس) الخميس في البحرين.

وقال الموقع إنّها ستصبح سفينة حربية قادرة على القيام بمهام هجومية جديدة في الشّرق الأوسط. وسوف يتضمن عملها بعثات لمكافحة الألغام والعمليات الخاصة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البحرية الأمريكية، مضيفًا أنه لن يكون هناك تغييرات في السفينة، غير أنها [السفينة] وطاقمها سيقودان عمليات عسكرية وفقًا لقوانين النزاع المسلح.

وستصبح سفينة بولر في منطقة القيادة المركزية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ضمن الأسطول الأمريكي الخامس، مع طاقم يحوي أكثر من 100 جندي من البحارة الأمريكي على متنها، وأقل من 50 مدنيًا، وسيتولى إمرتها الكابتن أدان جي كروز في حين سيكون المدنيون بقيادة قائد السفينة، الكابتن جوناثان أولمستد.

وقال الملازم لورين شاتماس، المتحدث باسم البحرية الأمريكية، إنّه "نظرًا لأن المحيط الأمني أصبح أكثر سرعة وتعقيدًا، وتنافسيًا بشكل متزايد، فإن البحرية بحاجة متزايدة إلى الحصول على سفن حربية أكثر تنوعًا في أرجاء العالم"، مضيفًا أن "تحويل [السفينة] يو إس إن إس لويس بولر إلى سفينة حربية سيزيد المرونة العملية للبحرية الأمريكية".

وسوف تتم إقامة حفل لذلك في البحرين.